В новых версиях Windows остается очень старая уязвимость

Эксперты по кибербезопасности сообщают о том, что операционную систему Windows снова начали взламывать. Причем, хакеры используют ту же самую брешь, что и в предыдущие годы.

Об уязвимости известно уже почти десять лет. Однако разработчик почему-то до сих пор ее не устранил, отмечают эксперты. Речь идет о злополучных библиотеках DLL, уточняют они. Но как же так? Ведь еще в 2013 году было официальное сообщение о том, что уязвимость более не существует, и можно ничего больше не опасаться.

Оказывается, ее устранили но не до конца. Хакеры начали использовать вредоносное ПО, которое преодолевает ранее выставленные барьеры. Результат все тот же: злоумышленники завладевают персональными данными, воруют деньги, занимаются шантажом.