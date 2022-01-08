 

В новых версиях Windows остается очень старая уязвимость

08.01.2022, 22:55, Новости дня
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Эксперты по кибербезопасности сообщают о том, что операционную систему Windows снова начали взламывать. Причем, хакеры используют ту же самую брешь, что и в предыдущие годы.

Об уязвимости известно уже почти десять лет. Однако разработчик почему-то до сих пор ее не устранил, отмечают эксперты. Речь идет о злополучных библиотеках DLL, уточняют они. Но как же так? Ведь еще в 2013 году было официальное сообщение о том, что уязвимость более не существует, и можно ничего больше не опасаться.

Оказывается, ее устранили но не до конца. Хакеры начали использовать вредоносное ПО, которое преодолевает ранее выставленные барьеры. Результат все тот же: злоумышленники завладевают персональными данными, воруют деньги, занимаются шантажом.  



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