 

Собчак заступилась за отдых и вечеринки в Куршевеле

08.01.2022, 22:32, Новости дня
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Телеведущая Ксения Собчак рассказала о своей любви к вечеринкам в Куршевеле, куда приезжает с 16 лет.

Собчак вспомнила, как «в 16 лет впервые приехала» в Куршевель. Тогда она «останавливалась в нижнем лагере в дешевеньком отеле». По ее словам, «русских тогда вообще не было, а потом приехал Михаил Прохоров и устроил первую рождественскую вечеринку». «Стоял сам, красивый и одинокий, на фейсконтроле», – рассказала она в Instagram.

Как сообщила Собчак, «прошло много лет», а «любимый» ею «за лучшие трассы в мире Курш, к сожалению, за эти годы для многих стал символом понтов», но «не для тех, кто понимает толк в качественном катании». «Но где-то в жизни должна быть стабильность. Лучшие вечеринки тут по-прежнему у Миши. И без Гриши Лепса – никуда», – сообщила она.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

На прошлой неделе Собчак опубликовала обнаженное фото из бани, а также показала своим подписчикам в Instagram фото лица без фильтров.



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