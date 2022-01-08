 

Захарова посоветовала США «поднять настроение» перед переговорами с Россией

08.01.2022, 22:32, Новости дня
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление властей США о том, что на переговоры с Россией американцы идут без «ощущения оптимизма».

Представитель Белого дома заявил, что американская сторона идет на переговоры «с ощущением реализма, не оптимизма». В Вашингтоне сказали, что намерены оценивать действия России, а не публичные комментарии: «Что они делают за закрытыми дверями будет важнее их заявлений». 

В ответ официальный представитель МИД РФ в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявила: «Ну, пусть поднимут себе настроение каким-нибудь образом», – передает РИА «Новости».

В декабре 2021 года МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.



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