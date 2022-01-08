 

Мнение: Коротко по Казахстану. 08.01.2022

08.01.2022, 22:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Коротко по Казахстанау.

1. Бывший глава КНБ Масимов задержан по делу о государственной измене. Де-факто это уже окончательно легитимизирует существовавшую верию о том, что всему причиной была разборка казахских кланов и их борьба за власть, в которой нынче побеждает Токаев. Помимо Масимова сообщают об аресте других неназванных высокопоставленных чиновников.

2. Пресс-секретарь Назарбаева заявил, что тот еще не покинул Казахстан. Также было заявлено, что Назарбаев провел телефонные переговоры с лидерами стран СНГ и что он призывает всех "сплотиться вокруг Токаева". Выглядит как признание поражения и установление в Казахстане единовластия. Но тут лучше подождать видеозаявлений самого Назарбаева – пока что они делаются от ему имени.

3. В стране продолжается подавление очагов вооруженных выступлений и пока говорить о полном контроле над ситуацией рано. Тем не менее, в ряде городов уже действительно наводят порядок и начали устранять последствия. Плюс начались похороны жертв кровавых событий. Сегодня стало известно, что в той же Алма-Ате был убит гражданин Израиля, а также малолетний ребенок.

4. В стране сохраняются перебои с интернетом и связью. На дорогах постепенно выстраивается контрольно-пропускной режим, который уже дает определенные результаты. Пока миротворцы берут под контроль стратегические объекты, власти аккумулируют лояльные части войск и полиции и направляют их в проблемые районы.

В целом, можно предположить, что события после ввода войск ОДКБ и арестов чиновников причастных к организации протестов и беспорядков, встают на путь ведущий к стабилизации Казахстана, которым теперь уже единолично будет править Токаев. без оглядки на елбасы.

Трансляция событий в Казахстане тут https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / Мнение: Письмо: “Надежды, разочарование, гештальт”

04.07 / Звезда “Грязных танцев” Дженнифер Грей разводится с мужем после 19 лет брака

25.12 / Французские правозащитники потребовали немедленно освободить доцента Соколова

10.08 / Камчатский депутат от «Единой России» признался, что случайно застрелил человека

25.05 / Юмор или оскорбление: австралийские ведущие раскритиковали беременную принцессу Беатрис

28.06 / Биолог Панчин объяснил заболеваемость COVID-19 среди привитых в Великобритании

22.05 / В России создадут Палестинскую автономную область

16.11 / Мнение: Штурм польской границы 16.11.2021

11.01 / Cамым дорогим плоским экраном оснащён наиболее дешёвый флагман Redmi K40

25.10 / Мнение: Упадок российско-турецких отношений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика