 

Германия исключила Украину из списка стран повышенного риска в связи с ситуацией с COVID-19

08.01.2022, 22:14, Новости дня
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Украина находилась в этом перечне с 10 октября 2021 года. Въезжать в страну разрешалось в случае острой необходимости или при наличии сертификата о полном курсе вакцинации от COVID-19. Перед прибытием в страну нужно было зарегистрироваться на специальном сайте и иметь при себе подтверждение регистрации.

Люди, которые могли въехать в страну, но не имели документов о полном курсе вакцинации, должны были пройти 10-дневный карантин. Выйти из него можно было не ранее чем через пять дней после приезда по результатам негативного теста.

С 9 января эти правила применяться не будут. Украинцы старше 6 лет при въезде должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус или сертификат о полном курсе вакцинации либо справку о недавнем выздоровлении.

В то же время привитые бустерной дозой граждане могут посещать кафе, бары и рестораны без ограничений, а привитые двумя дозами или недавно переболевшие коронавирусом должны будут предъявить негативный результат теста.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. С тех пор уровень заболеваемости COVID-19 в стране снижается.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3,7 млн случаев COVID-19, умерло 97,2 тыс. человек.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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