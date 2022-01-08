Мнение: Психологика-23. Можно ли проплатить протест

В описаниях любых народных протестов в последнее время неизменно присутствует слово “проплатили”. Это говорится про любые выступления в любых странах – говорят так и о нынешней ситуации в Казахстане. Всегда – некие “олигархи” якобы раздали людям денег, чтобы они вышли побузить на площади против правительства. Поскольку я много лет проработал политтехнологом в организации, которая так и называлась – “Центр Политических Технологий” (одно из старейших агентств политического консалтинга в России) – я предлагаю нам вместе порассуждать на тему – насколько такая “проплата” возможна чисто технически, а точнее – технологически.

Существует ли технология, позволяющая вот так – прямым подкупом – обеспечивать многочисленные митинги против власти? Ответ на этот вопрос – нет. Почему – смотрите ролик. А также не забываем ставить лайки, подписываться на канал и делиться понравившимися видео с друзьями.