В Киевской области мужчина из-за ревности сжег автомобили двух знакомых своей жены – полиция

Сообщается, что первый автомобиль марки Mercedes мужчина сжег 30 декабря.

В тот же день работники криминальной полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 38-летний местный житель, работавший на строительстве.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в умышленном повреждении автомобиля и обратились в суд для избрания меры пресечения, однако в суде его отпустили домой.

4 января в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля Daimler-Benz 209 в том же поселке, во дворе одного из частных домов.

Полицейские выяснили, что к поджогу причастен тот же фигурант. Как оказалось, он поджигал автомобили мужчин, с которыми дружила его жена.

“Поджигатель признал свою вину и рассказал, что с женой они не проживают в течение длительного времени, а подобные действия он совершал, чтобы привлечь ее внимание к себе. В первом случае он бросил тряпку в автомобиль, облив ее горючим, а во втором выбрал растворитель”, – говорится в сообщении.

Мужчина задержан, ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до 10 лет.

На этот раз в суде мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 190 тыс. грн.

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