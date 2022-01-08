 

В Киевской области мужчина из-за ревности сжег автомобили двух знакомых своей жены – полиция

08.01.2022, 21:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сообщается, что первый автомобиль марки Mercedes мужчина сжег 30 декабря.

В тот же день работники криминальной полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 38-летний местный житель, работавший на строительстве.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в умышленном повреждении автомобиля и обратились в суд для избрания меры пресечения, однако в суде его отпустили домой.

4 января в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля Daimler-Benz 209 в том же поселке, во дворе одного из частных домов.

Полицейские выяснили, что к поджогу причастен тот же фигурант. Как оказалось, он поджигал автомобили мужчин, с которыми дружила его жена.

“Поджигатель признал свою вину и рассказал, что с женой они не проживают в течение длительного времени, а подобные действия он совершал, чтобы привлечь ее внимание к себе. В первом случае он бросил тряпку в автомобиль, облив ее горючим, а во втором выбрал растворитель”, – говорится в сообщении.

Мужчина задержан, ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до 10 лет.

На этот раз в суде мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 190 тыс. грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / Путин выразил соболезнования в связи с кончиной разведчика Блейка

30.09 / Трамп: Я не ношу маску, как Байден

07.08 / Главу мафии «Каморра» задержали в римском аэропорту

01.09 / МИД Словакии отреагировал на высылку троих дипломатов из России

15.02 / Елизавета II отреагировала на информацию о беременности Меган Маркл

25.09 / В РХТУ заявили о сохранении почетного статуса доктора Меркель

22.07 / Учёные доказали — женщины во главе государств справляются с пандемией лучше мужчин

27.11 / Зеленский назначил главой Одесской ОГА соратника Труханова

31.08 / В Минцифры рассказали, можно ли подделать сертификат о вакцинации от COVID-19 в “Дії”

12.01 / Президент Эстонии предложила увязать референдум о браке с доверием парламенту

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика