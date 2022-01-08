 

Мнение: Сила блога – в его читателях

08.01.2022, 20:50, Разное
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Ну вот и подходят, увы, к концу зимние бесконечные праздники – самая, пожалуй, трогательная и мечтательная пора в нашей заснеженной и холодной России. Как писал поэт – “Очнешься – вновь безумный, неизвестный и за сердце хватающий полет”. Итоги года уже подвели, и уже понятно, что новый год обещает быть как минимум не легче. Одна надежда, что, может быть, обилие двоек – 2022 – нам как-то поможет. И кто знает – может быть, прекратится этот всем опостылевший ковид? А если не сам ковид (к нему мы уже как-то привыкли) – то хотя бы связанная с ним бесконечная истерия? А может – давайте еще помечтаем – в новом году все ж удастся избежать войны, но при этом над миром грянет, наконец, долгожданный мировой кризис, которым смоет и безумную Новую Нормальность, и так называемые “элиты”, потерявшие уже всякую связь с реальностью?

И мой блог, блог Сапожника – останется с вами и в новом году. Блог, в котором право голоса есть у всех, даже анонимов. Правила просты, и их минимум – не материться, на хамить, не утомлять читателей и хозяина блога навязчивым спамом. Собственно, ВСЁ. Будем думать, обсуждать, решать и оценивать – что делать в бурно меняющейся реальности и как ко всему этому относиться. Быть всегда объективным, а также пунктуальным и во всем точным – не обещаю; но обещаю оставаться живым человеком, который пишет то, что думает, и верит в то, что он пишет.

Ну а решение, стоит ли поддержать такой блог – за вами, дорогие друзья.

Сбербанк 5469 3801 5613 2713
Альфа-банк 5559 4727 1179 9416 (правильный!)
Тинькофф 5213 2438 1577 1751
Юмани (экс-Яндекс.Деньги) 410015708250162
paypal.me/mrsapojnik

Ваш Сапожник.

Источник: Размышления вольного социолога



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