Мнение: Пограничники Талибана

Солдаты 7-й пограничной бригады Талибана после завершения подготовки заступили на охрану границы с Таджикистаном в провинции Тахар.

Среди поставленных задач – борьба с незаконным траффиком оружия, боеприпасов, наркотиков и ГСМ, а также борьба с контрабандой

Талибы надеются, что смогут к середине весны заполнить все необходимые штаты для обеспечения контроля над всей протяженностью границы Афганистана, снизив ее прозрачность.

Также талибы уверяют, что их пограничники не будут такими коррумпированными, какими были пограничники старого режима. Свежо предание…

—