 

Мнение: Пограничники Талибана

08.01.2022, 20:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Солдаты 7-й пограничной бригады Талибана после завершения подготовки заступили на охрану границы с Таджикистаном в провинции Тахар.
Среди поставленных задач – борьба с незаконным траффиком оружия, боеприпасов, наркотиков и ГСМ, а также борьба с контрабандой

Талибы надеются, что смогут к середине весны заполнить все необходимые штаты для обеспечения контроля над всей протяженностью границы Афганистана, снизив ее прозрачность.
Также талибы уверяют, что их пограничники не будут такими коррумпированными, какими были пограничники старого режима. Свежо предание…

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12 / Мнение: Чем ответить на агрессию НАТО в Черном море

28.01 / Обновленный внедорожник УАЗ Патриот получил высокие оценки экспертов США

23.10 / Медики назвали эффективные для усиления иммунной системы продукты

12.07 / Мнение: О позорище России

30.07 / Коллега Эллен Дедженерес раскрыл новые детали ее поведения: “Нельзя первым заговаривать с ней и смотреть ей в глаза”

27.06 / Воробьи заменят голубей в звании птицы мира

06.02 / Инфекционист рассказал, у кого чаще всего возникают мутации коронавируса

30.10 / Власти Сингапура предложили бесплатную стерилизацию всем владельцам Xiaomi

03.11 / Политолог о 77-летнем Байдене: Править при нем будут другие люди

07.12 / Работникам ночных смен лучше питаться днем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика