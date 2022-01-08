Телескоп James Webb успешно развернул первую часть главного зеркала

Каждая боковая панель содержит три сегмента основного зеркала, которые были спроектированы так, чтобы откидываться назад для уменьшения общего профиля телескопа при полете.

“Теперь, когда панель левого крыла зафиксирована на месте, наземные команды будут готовиться к развертыванию и фиксации панели правого борта”, – говорится в сообщении.

Развертывание второго крыла должно состояться 8 января. Это станет завершением развертывания основных систем телескопа.

BBC сообщает, что диаметр основного зеркала телескопа – 6,5 м.

Контекст:

Телескоп James Webb был запущен 25 декабря 2021 года. CNN сообщал, что возможности телескопа позволят обсерватории ответить на вопросы о солнечной системе и исследовать слабые сигналы от первых галактик, образовавшихся 13,5 млрд лет назад. Стоимость проекта – $10 млрд.

Телескоп начнет полноценную работу в космосе через шесть месяцев после запуска.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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