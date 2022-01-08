 

В центре Минска упал пешеходный мост. Видео

08.01.2022, 20:46, Новости дня
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Отмечается, что в результате падения моста никто не пострадал.

Согласно предварительным данным, причиной его крушения стала “усталость конструкций, вызванная работой метро и повышенной нагрузкой из-за скачков температур”, сообщает ОНТ.

Городские власти Минска пообещали, что ремонт всех конструкций путепровода будет проведен “в максимально сжатые сроки”.

По данным ОНТ, власти планируют установить того, кто проводил экспертизу износа конструкций, а также выдавал заключение об их пригодности к эксплуатации. 

Момент крушения моста попал на видео, его опубликовал Telegram-канал ATN_NEWS.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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