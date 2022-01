Генсек НАТО обсудил с главой Еврокомиссии наращивание Россией войск вокруг Украины

“Всегда приятно встретиться с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы обсудили наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее, а также последствия для европейской безопасности”, – написал он.

По словам Столтенберга, НАТО продолжает координировать свои действия со стратегическим партнером – ЕС, поскольку идет подготовка к встрече в рамках Совета Россия – НАТО.

Always good to meet @EU_Commission President @vonderleyen. We discussed #Russia’s military buildup in & around #Ukraine & implications for European security. #NATO continues to coordinate with our strategic partner the #EU as we prepare for the meeting in the NATO-Russia council. pic.twitter.com/bHOe0Y3G99

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 8, 2022

Фон дер Ляйен написала в Twitter, что остается в тесном контакте со Столтенбергом по вопросам, важным для европейской безопасности.

“Мы обсудили наращивание российской военной мощи в Украине и вокруг нее. Стратегическое партнерство ЕС и НАТО необходимо для мира и стабильности в Европе”, – сообщила она.

Staying in close touch with @NATO SG @jensstoltenberg on issues of importance for European security.

We discussed Russia’s military buildup in and around Ukraine.

EU – NATO strategic partnership essential for peace and stability in Europe. https://t.co/1zyzAieYgO

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 8, 2022

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно “гарантий безопасности”: 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

