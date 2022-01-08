Мнение: Причина аддикций

Предлагаю посмотреть на проблему аддикций с новой стороны.

Тем, кто был у меня на курсе “Хранители 12 ресурсов”, сторона новой не покажется.

И тема будет более понятна.

Что такое аддикция?

Аддикция – это болезненная зависимость от чего-то, с чем человек связывает удовольствие.

Связывает – не значит получает.

Субъективно аддикт чувствует потребность и пытается ее удовлетворить, но потребность его только растет.

Аддикция развивается постепенно, но иногда очень быстро. Особенно это касается химических аддикций.

На тяжелой стадии любая аддикция, даже так называемая “психологическая”, разрушает человека.

И сейчас я расскажу, какой интересный и эффективный подход к проблеме аддикций открывает нам круг ресурсов.

Если сформулировать подход кратко, он будет звучать так.

Аддикция всегда связана с тем, что потребность в одном ресурсе человек пытается удовлетворить средствами другого ресурса.

Именно поэтому потребность не удовлетворяется, а растет.

Особенно быстро растет потребность, когда ее пытаются удовлетворить средствами противоположного ресурса.

Вот на нашем круге ресурсов изображены 12 ресурсов.

Многие уже знают, что каждый ресурс на круге относится к определенной стихии, каждая стихия отмечена своим цветом.

Огонь – красным, Земля – зеленым, Воздух – желтым, Вода – синим.

Средневековые врачи и натурфилософы связывали стихии с разными психическими планами человека.

Огонь – с планом ценностей, смыслов.

Воздух – с планом мыслей.

Вода – с планом эмоцией.

Земля – с планом ощущений, с рефлексией физических потребностей.

Если вы обратите внимание, каждый план, начиная с самого плотного, земного, связан со все более и более высокими потребностями человека.

Сначала ощущения, потом эмоции, потом мысли, наверху смыслы.

Мы можем вспомнить пирамиду потребностей Маслоу, и у нас получится, что с планом физических ощущений связаны физические потребности в пирамиде Маслоу, с планом эмоций связаны потребности в безопасности, принадлежности, с планом мыслей потребность в общении и познании, с планом ценностей потребность в самоактуализации.

Так вот, аддикция в ресурсе развивается, когда вы пытаетесь потребность, касающуюся одного плана, удовлетворить средством другого плана.

Самый известный всем пример, как эмоциональную потребность пытаются удовлетворить с помощью ощущений, еды или секса.

Еда относится к плану ощущений, она должна утолять физический голод.

А потребности эмоционального плана должны удовлетворяться не физическими ощущениями, а работой с эмоциями.

Самая эффективная психотерапия пищевых аддикций – это когда аддикт учится отличать эмоциональные потребности от потребности в еде.

Самая простая и важная эмоциональная потребность – потребность в безопасности.

Когда вам тревожно, страшно, но нет никакой конкретной физической угрозы, которую нужно физически устранять, вы нуждаетесь в эмоциональной стабилизации.

Но если в таких состояниях вы привыкли искать средства на физическом плане, обращаться к еде, к алкоголю, к мастурбации, у вас разовьется и уже развивается аддикция.

Большинство аддикций имеют именно такую природу: эмоциональную потребность путают с физическими потребностями и поэтому эмоциональная потребность только растет.

Некоторые аддикции имеют другую природу: потребность в самоактуализации пытаются удовлетворить с помощью общения. Огонь путают с Воздухом. Так развивается аддикция к тусовкам.

Такую природу Воздух-вместо-Огня имеют любовные аддикции. Человек хочет найти в любви свое самовыражение, но любовь не может это дать, это воздушный, а не огненный ресурс. Самовыражения надо искать в Искусстве, Альтруизме, Имидже, но не в любви.

Любовь – это про общение.

Часто любовными аддикциями называют сексуальные аддикции. Сексуальные аддикции развиваются, когда эмоциональную потребность пытаются удовлетворить с помощью физических ощущений. От этого растет неутолимый сексуальный голод, который называют любовным.

Нужно научиться потребность в каком-то ресурсе удовлетворять способами этого ресурса, а не другого.

Для начала хотя бы держаться в плане той же стихии.

Те, кто были на курсе и хотят приобрести годовой доступ к фокус-тренажерам, могут это сделать до полудня завтрашнего дня.

Тем, кто на курсе не был, я не советую покупать тренажеры, хотя ограничить в покупке не могу.

Нужно хорошо понимать контекст, чтобы тренажеры были полезны. Они работают для тех, кто изучил весь курс про стихии.

А мы с вами друзьями пока остановимся на самом первом шаге в теме аддикций.

И обсудим вместе вот что.

Что такое неудовлетворенные эмоциональные потребности, из-за которых возникают большинство аддикций, например все химические.

Кто сможет описать?

И как удовлетворять эти потребности, не прибегая к еде, сигаретам, алкоголю, порно?