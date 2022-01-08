Пассажиры самолета «Москва – Доминикана» сообщили о 14-часовой задержке рейса

Россияне с часу ночи не могут вылететь в Доминикану из московского аэропорта Шереметьево. Вылет их рейса в субботу снова задержали до 19 часов.

Как сообщают ожидающие, среди пассажиров много детей. Перевозчик не предоставил путешественникам гостиницу и еду. Прошедшую ночь люди провели в зоне вылета терминала D аэропорта Шереметьево. «Второй день нас отсюда не выпускают и не кормят. Дети спят на полу. Один раз вчера нам дали 450 рублей. По цене Москвы это на воду и на хлеб», – передает Рен ТВ слова одной из пассажирок.

Также женщина сообщила, что самолет, на котором летит более 300 человек, не может вылететь уже более 14 часов. Пассажирам постоянно обещают, что посадка начнется через несколько часов, однако этого не происходит. Вылет постоянно откладывают.

Ранее сообщалось, что самолет рейса Москва – Доминиканская Республика не может вылететь с часу ночи. Причину задержки самолета авиакомпания не называет. Пассажирам не предоставили еду и гостиницу, из санитарной зоны их не выпускают.

Напомним, в Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса (ВПП-3), первую посадку осуществил рейс авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Петербург – Москва.