 

Сторонники Саакашвили создают группы неповиновения

08.01.2022, 20:20, Новости дня
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Сторонники бывшего президента Грузии, главы украинского исполкома реформ заявили о начале формирования «групп неповиновения для создания дискомфорта властям» с целью освобождения из тюрьмы отбывающего шестилетнее заключение Михаила Саакашвили. Об этом сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Мы соберем всех патриотов в столице и по всей стране»,– сообщил инициатор движения Леван Меребашвили.

По его словам, группы сторонников Саакашвили будут организовывать «коридоры позора» у госструктур, проводить митинги и пикеты.

«Протестом и сопротивлением придем к свержению власти и освобождению из плена бывшего президента»,– сказал он.

Власти пока это не прокомментировали.

Напомним, 1 января сторонники бывшего президента Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме в Рустави, прервали массовую бессрочную голодовку за его освобождение, начатую 21 декабря.

В голодовке участвовало более 150 человек, они проводили акцию в палатках у центрального офиса своей партии «Единое национальное движение» и не допускали журналистов, что вызывало в значительной части общества скепсис и недоверие по отношению к голодовке.

Оппозиционеры обещают после новогодних праздников прибегнуть к иным формам и методам протеста. К этому их призвал сам бывший президент, который также сообщил, что работает в тюрьме в Рустави над экономической программой возрождения Грузии.



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