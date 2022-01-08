Мнение: Российское мороженое в США, «американская пандемия голода» и рыбы на колёсиках

1. Лучшее в мире российское мороженое успешно экспортируется в США. В советские времена товарищ Микоян закупил в США оборудование с рецептом, чтобы делать то самое знаменитое «мороженое по 20 копеек». Теперь уже мы кормим наших учителей. Американцы едят и просят ещё. Продажи пока что невелики, но быстро растут:

https://lenta.ru/news/2022/01/03/morozhenoe/

США стали одним из ключевых потребителей московского мороженого по итогам трех кварталов 2021 года, увеличив за этот период импорт из России в несколько раз. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

Руководитель московского Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров рассказал, что за последние девять месяцев экспорт мороженого в Америку вырос до 19,66 миллиона долларов. По его словам, в 2020 году за аналогичный период экспорт составлял 3,89 миллиона долларов. Отмечается, что объем поставок российского лакомства в Соединенные Штаты увеличился более чем в четыре раза ― с 1,76 тысячи тонн продукции до 7,52 тысячи тонн.

2. Виктор Мараховский пишет про очередные бедствия США, о которых трубят американские СМИ:

https://t.me/vmarahovsky/2115

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-01-02/america-s-hunger-pandemic-is-still-getting-worse

Агентство Bloomberg радует: «американская пандемия голода усугубляется… В 2020 году, с началом ковида, количество американцев, получающих продуктовые пособия, выросло на 50% и достигло 60 миллионов человек. Конгресс выделил $ 1,2 миллиарда и помог накормить эту нуждающуюся часть. Но многие из программ [государственной продуктовой поддержки] завершились в последний год, а частные пожертвования иссякли. Продовольственные банки увеличили свои закупки на 58% по сравнению с 2020 годом, но из-за роста цен и сбоев в цепочках поставок эти закупки не так эффективны, как прежде, что ставит под угрозу сытость самых незащищённых».

Это не «новость из загнивающего зарубежья по случаю новогодних подорожаний в России», ув. друзья. Это просто иллюстрация к тезису о том, что мир сложен и многослоен. Держава, нагибавшая мир полвека (и, по мнению некоторых, продолжающая это делать), — включает в своё устройство такой элемент, как подкармливание 20% населения бесплатной едой. Потому что само это население себя едой обеспечить не может.

3. Подозрительные научные эксперименты в Израиле. Еврейские учёные учат рыб перемещаться по суше:

https://lenta.ru/news/2022/01/05/fish/

Израильские ученые создали аквариум на колесах, с помощью которого научили рыб управлять компактным транспортным средством. Об этом сообщается в журнале Behavioral Brain Research.

Специалисты Университета имени Бен-Гуриона смогли продемонстрировать, что навигация рыб не зависит от их нахождения в определенной среде. Исследователи заметили, что рыбы одинаково успешно передвигаются по воде и суше, что может говорить об универсальности способа ориентации в пространстве в разных средах.

Ученые поместили рыб в аквариуме, расположенном на подвижной базе. Аквариум был оборудован камерами, лидаром и обрабатывающим сигнал компьютером. Лидар отслеживал движение животных внутри аквариума и дублировал данные на колеса транспортного средства. Чтобы заставить рыб перемещаться в определенном направлении, ученые расставляли для них приманки.

Оказалось, что сперва животные тратили до получаса, чтобы сориентироваться в пространстве и найти правильный путь. Однако спустя несколько повторов те же рыбы проходили путь за минуту.

«То, как пространство представлено в мозгу рыбы, и стратегии, которые она использует, могут быть столь же успешными в земной среде, как и в водной», — отметили авторы исследования.