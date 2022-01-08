 

TikTok проведёт свои интеллектуальные игры

08.01.2022, 20:11, Разное
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Владелец сети TikTok, компания ByteDance объявила о проведении международных интеллектуальных соревнований для своих пользователей.

TikTok проведёт интеллектуальные игрыОснователь компании Чжан Имин рассказал, что раньше в Китае были популярны советские и потом российские передачи – “Что? Где? Когда?”, “Брейн-Ринг” и “Своя игра”. Теперь, когда сетью пользуются миллионы, он задумал взять эти передачи за образец и адаптировать их для более широкой аудитории.

Планируется, что в отборочных турах игроки должны будут сыграть в крестики-нолики на поле 3*3. Во втором туре им придётся делить числа и даже умножать их друг на друга в столбик, в третьем – сложить пирамиду из кубиков. В финале игроков ждёт головоломка, в которой надо на скорость вставить предметы в подходящие пазы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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