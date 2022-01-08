“Такая горячая, сексуальная малышка”. 52-летняя Лопес показала идеальный пресс в сетчатых колготках

Образ певицы в кадре дополнили розовые волосы, белая укороченная блуза и массивная золотая цепочка.

“Она выглядит потрясающе”, – написал marcielacono_90.

“Такая сексуальная”, – отреагировал donjeenarine.

“Такая горячая, сексуальная малышка, вау”, – прокомментировал baseleyad2002.mk.

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Публикация от Fati * _Everythingforjen_ (@foreverwithjlo)

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году сосредоточилась на актерской карьере, исполнив главную роль в фильме “Селена”. За эту работу ее номинировали на кинопремию “Золотой глобус”.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году с альбомом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году (картина “Стриптизерши”).

В браке с американским певцом Марком Энтони 7 ноября 2007 года Лопес родила сына Максимиллиана Дэвида и дочь Эмму Мэрибел.

3 декабря 2021 года стилист певицы Крис Эпплтон впервые показал фото Лопес с розовыми волосами.

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