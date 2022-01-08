 

В Одесской области мужчина пришел к военокмату с флагом СССР и угрожал “дойти с ним до Берлина” – СМИ

08.01.2022, 20:02, Новости дня
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Мужчина угрожал “дойти с флагом до Берлина”.

Источники сообщили, что им оказался 44-летний безработный местный житель, который неоднократно привлекался к административной ответственности, а также к уголовной – за приобретение, хранение или перевозку наркотиков без цели сбыта.

“Флаг изъяли, гражданина опросили и отпустили под личное обязательство”, – рассазал собеседник.

Полиция планирует внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч.1 ст. 436-1 Уголовного кодекса (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и националистического тоталитарных режимов).


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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