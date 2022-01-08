 

Российские биатлонисты Резцова и Бабиков выиграли сингл-микст на пятом этапе Кубка мира

08.01.2022, 19:36, Новости дня
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Россияне Кристина Резцова и Антон Бабиков заняли первое место в одиночной смешанной эстафете (сингл-микст) на этапе Кубка мира в германском Оберхофе.

Россияне показали результат 41 минута 37,1 секунды, потратив 12 дополнительных патронов и пробежав один штрафной круг. Второе место заняли биатлонисты из Австрии Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер (отставание 41,5 секунды; 13 дополнительных патронов и один штрафной круг), третье – украинцы Дарья Блашко и Артем Тищенко (+1.03,6; 12; 0), передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что житель России Александр Логинов занял первое место в спринте на пятом этапе Кубка мира по биатлону.



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