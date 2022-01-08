Турция назвала необходимостью покупку российских С-400

Покупка российских С-400 была не выбором Турции, а необходимостью, приоритетом Анкары является безопасность, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Это (закупка – прим. ВЗГЛЯД) было не выбором, а необходимостью. Это система, которая никому не причинит вреда, если не будет нападения или угрозы. Наш приоритет – безопасность нашей страны, 84 млн человек. Это система, которую не предоставили наши союзники, а мы сами обеспечили из России», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой агентство «Анадолу».

По его словам, по вопросу С-400 можно найти «разумные и логичные решения».

«Турция в этом отношении права», – заключил он.

Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что поставка систем ПВО С-400 входящей в НАТО Турции вопреки недовольству США является победой РФ на рынке вооружений.