Поезд насмерть сбил мужчину в Сочи
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В Лазаревском районе Сочи поезд Имеретинский курорт – Москва насмерть сбил мужчину, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Южному федеральному округу.
«Вчера в 22:40 поступило сообщение от дежурной по станции Туапсе, что на перегоне Лазаревское – Водопадный машинист пассажирского поезда Имеретинский курорт – Москва применил экстренное торможение во избежание наезда на человека. Наезда избежать не удалось, смертельно травмирован мужчина 1980 года рождения, житель Челябинской области», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Следственно-оперативная группа выезжала на место с целью обследования. Со слов машиниста, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, что в октябре скоростной поезд «Сапсан» в Ленобласти во время движения задел коляску с ребенком и мать.
Смотреть комментарии → Комментариев нет