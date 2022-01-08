Поезд насмерть сбил мужчину в Сочи

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08.01.2022, 19:36, Новости дня
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В Лазаревском районе Сочи поезд Имеретинский курорт – Москва насмерть сбил мужчину, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Южному федеральному округу.

«Вчера в 22:40 поступило сообщение от дежурной по станции Туапсе, что на перегоне Лазаревское – Водопадный машинист пассажирского поезда Имеретинский курорт – Москва применил экстренное торможение во избежание наезда на человека. Наезда избежать не удалось, смертельно травмирован мужчина 1980 года рождения, житель Челябинской области», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Следственно-оперативная группа выезжала на место с целью обследования. Со слов машиниста, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что в октябре скоростной поезд «Сапсан» в Ленобласти во время движения задел коляску с ребенком и мать.



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