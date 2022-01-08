 

В СМИ запретили указывать наличие бороды у преступников

08.01.2022, 19:31, Разное
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Госдума приняла законопроект о запрете упоминания в СМИ наличия волосяного покрова на лицах преступников. Речь идёт о таких элементах причёски как усы, бакенбарды и борода. В пояснительной записке поясняется, что столь подробные детали не обязательны для описания информативности события и могут вызвать резонанс у населения. 

Согласно закону, СМИ придётся убрать из текстовых материалов и видеорепортажей популярное словосочетание “бородатый преступник”, которое зачастую применяют к выходцам с Кавказа, хотя ношение бороды является и древнерусской традицией, в т.ч. среди представителей духовенства. 

«Акцентировать внимание на бороде преступника не имеет никакого смысла, тем более, что бороду можно сегодня носить, завтра сбрить, тоже самое можно сказать об усах. Поэтому закон лично я поддержал. Я даже позже внесу свой, чтобы вообще запретить в СМИ слово “бородатый”, оно всегда используется в негативном свете», – заявил депутат Султан Хамзаев. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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