Мнение: А ничего и не было

Токаев сегодня без объяснения причин удалил в твиттере сообщение на английском языке, в котором утверждалось про нападение на страну 20 тысяч иностранных боевиков.

Само сообщение, понятно, было ориентировано на западного потребителя. Соцсети хороши тем, что они имеют полуофициальный вид. Сообщения там вроде бы доносят позицию, но ею не являются. А потому публикация с последующим удалением не носит характер дипломатического скандала. Вот если бы пришлось дезавуировать именно официальное сообщение, его пришлось бы объяснять. А так — вроде бы и не было.

Вероятно, версия про 20 тысяч террористов оказалась настолько шитой белыми нитками, что теперь приходится делать вид, что ее не было. Хотя про террористов продолжают говорить, но уже не уточняя ни их принадлежность, ни происхождение, ни вооружение, ни цели. Как японцы, которые отмечают день памяти Хиросимы и Нагасаки. Говорят обо всем. За исключением того, что бомбы сбросила Америка. Это — табу. Бомбы были, но кто сбросил, и откуда они прилетели — тишина. Просочились. Так и с казахскими террористами. Кто такие, чего им надо — неизвестно. Но они есть. Верьте нам.

Самое вероятное предположение — мятеж в силовых структурах. Полиция гоняется за мародерами, а мятежников гоняет верная Токаеву армия, которую взяли под уздцы прибывшие еще до введения оккупационных сил инструкторы и собственно миротворцы. Сам по себе состав миротворческого контингента, сформированного из сил специального назначения, лучше всего говорит о том, что это не те люди, которые будут охранять торговые центры и ворота местных баев. На такую работу могли послать обычную военную полицию. Этих бросили зачищать мятежников. Другой работы у специалистов такого профиля там нет. Более того — еще не факт, что мятежников вообще ликвидируют сами казахи. В такой обстановке еще нужно разобраться — кто лоялен, а кто нет. Поэтому от греха подальше лучше, чтобы работали настоящие специалисты.

Для такой задачи 3-4 тысяч «миротворцев» из России вполне достаточно. У них и опыт, и соответствующее вооружение. У мятежников шансов практически нет. Вот их миротворцы сейчас и добивают.

Но так как предъявить «террористов» Токаев не может (а кого предъявлять? Мародеров — не серьезно. А мятежников — тоже нельзя. Опознают в них своих — позору не оберешься). Поэтому и удалил твит. А ничего и не было.

—