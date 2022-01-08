МИД заявил об отсутствии пострадавших россиян при протестах в Казахстане

Данных о пострадавших в массовых беспорядках в Казахстане граждан РФ на данный момент нет, угроз в адрес российской дипмиссии не поступало, сообщил российский МИД.

«Угроз в адрес российских загранучреждений, а также российским гражданам, находящимся в соответствующих консульских округах, не поступало. Обстановка вокруг наших дипломатических и консульских миссий остается спокойной», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

«По имеющейся на данный момент информации, пострадавших среди граждан Российской Федерации нет», – добавили в министерстве.

Кроме того, кризисный штаб при посольстве РФ в Казахстане ведет обработку обращений россиян, которые сообщили о невозможности выехать из страны, списки и места их проживания уточняются для дальнейшего решения вопроса об их возвращении на Родину.

В министерстве напомнили, что для граждан России, находящихся в Алматинской области, 9 января с 17.00 до 18.00 по местному времени из международного аэропорта города будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Минобороны РФ по маршрутам Алма-Ата – Иваново и Алма-Ата – Оренбург. Сбор в терминале в воскресенье, в 14.00 по местному времени.

«Посольство Российской Федерации в Нур-Султане обратилось к властям страны с просьбой оказать содействие росгражданам по вопросам паспортного и таможенного контроля при вылете», – добавили в МИД.

В ведомстве также уточнили, что обстановка в Казахстане после массовых протестов в стране, начавшихся в начале января, постепенно меняется к лучшему. «Полностью возобновлено движение пассажирских поездов, на наиболее востребованных направлениях пущены дополнительные составы. Стабилизировалась работа некоторых национальных платежных систем. Анонсированы меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от действий мародеров. В Мангистауской области возобновлена работа общественного транспорта, а также международного аэропорта Актау», – добавили в министерстве.

В МИД отметили, что в Алма-Ате административные здания очищены от экстремистов. «Многие боевики ликвидированы или задержаны, их личности устанавливаются. Зачищенные районы города возвращаются к нормальной жизни. Правоохранительным органам удалось взять под контроль аэропорт мегаполиса, хотя он по-прежнему закрыт для гражданской авиации», – уточнили в ведомстве.

В четверг российское министерство иностранных дел открыло специальную горячую линию для российских граждан на фоне ситуации в Казахстане.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области Казахстана среди 245 задержанных ночью полицейскими оказалось несколько иностранцев, в том числе один россиянин. На месте происшествия были обнаружены бутылки с зажигательной смесью и травматическое оружие. Позже стало известно, что посольство РФ в Нур-Султане направило в полицию запрос, чтобы прояснить сообщения о задержании россиянина в Казахстане.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.

7 января президент Казахстана Касым-Жомарт приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. В тот же день глава республики заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. Днем позже МВД Казахстана информировало о задержании около 4 тыс. террористов. Как подчеркнули в МВД республики, задержанным грозит пожизненное заключение.