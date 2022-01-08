Армения опровергла заявление Баку об обстреле на границе

Министерство обороны Армении опровергло заявление азербайджанской стороны об обстреле на границе.

«Заявление министерства обороны Азербайджана о том, что 8 января подразделения ВС Армении обстреляли азербайджанские боевые позиции на восточном направлении армяно-азербайджанской границы на соответствует действительности. На данном участке границы азербайджанские подразделения произвели несколько беспорядочных выстрелов, на что армянская сторона не ответила», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что на данный момент обстановка по всей протяженности армяно-азербайджанской границы относительно стабильная и находится под полноценным контролем ВС Армении.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций со стороны вооруженных сил Армении на Кельбаджарском направлении в Карабахе.