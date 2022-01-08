 

От отравления метиловым спиртом в Тюмени умерли девять человек

08.01.2022, 18:52, Новости дня
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В Тюменской области девять человек скончались после отравления спиртосодержащей жидкостью, купленной в торговых точках, сообщили в пресс-службе СК России.

«Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным ведомства, в период с 3 января в торговых точках, расположенных на улицах Ставропольской и Рижской в Тюмени, сбывали метиловый спирт с водочной этикеткой «Родники Сибири». В результате употребления жидкости погибли девять человек.

В пресс-службе добавили, что были задержаны четыре человека – 1971, 1993, 1974 и 1987 годов рождения. Кроме того, следователи осмотрели места происшествия, провели обыски по месту жительства подозреваемых и потерпевших.

Следователями СК допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы.

«Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления, кроме того, следственное подразделение призывает граждан воздержаться от употребления суррогатного алкоголя с водочной этикеткой «Родники Сибири», – уточнили в ведомстве.

Напомним, что прокуратура Омской области начала проверку из-за госпитализации с подозрением на отправление парами хлора девяти несовершеннолетних после посещения спортивно-оздоровительного центра.



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