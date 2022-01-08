В Харькове во время движения загорелся трамвай – ГСЧС
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Информация об инциденте поступила в субботу в 01.46.
“Во время движения трамвая по маршруту №23 загорелась водительская кабина и частично – салон. Водитель остановился и вызвал спасателей”, – говорится в сообщении.
Пассажиров в салоне не было.
В 01.59 спасатели локализовали пожар, а в 03.02 его потушили. Никто не пострадал.
“Причина возникновения пожара – короткое замыкание электропечи в кабине водителя”, – сообщили в ГСЧС.
ВИДЕОВидео: Харків ДСНС / YouTube
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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