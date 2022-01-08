 

В Харькове во время движения загорелся трамвай – ГСЧС

08.01.2022, 18:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Информация об инциденте поступила в субботу в 01.46.

“Во время движения трамвая по маршруту №23 загорелась водительская кабина и частично – салон. Водитель остановился и вызвал спасателей”, – говорится в сообщении.

Пассажиров в салоне не было.

В 01.59 спасатели локализовали пожар, а в 03.02 его потушили. Никто не пострадал.

“Причина возникновения пожара – короткое замыкание электропечи в кабине водителя”, – сообщили в ГСЧС.

ВИДЕОВидео: Харків ДСНС / YouTube


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09 / Верещук заявила, что 5% госбюджета должно пойти на здравоохранение

13.11 / Не исключено, что человеческие клетки созданы вирусом

23.02 / Украинский оркестр из Китая получил престижную премию в США

23.10 / Военный атташе Германии вызван в Минобороны России

08.11 / Трамп обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на выборах

25.12 / В РДШ решили заняться отбором школьников для участия в высокотехнологичных проектах

07.07 / «Российских» хакеров обвинили в атаке на Республиканскую партию США

30.09 / Наташа Королева объяснила причину мужских измен

30.06 / Боевики на Донбассе распространяют фейки о “жестком карантине” в Украине – штаб ООС

07.09 / Счетная палата предложила способ сдержать рост цен на жилье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика