В Харькове во время движения загорелся трамвай – ГСЧС

Информация об инциденте поступила в субботу в 01.46.

“Во время движения трамвая по маршруту №23 загорелась водительская кабина и частично – салон. Водитель остановился и вызвал спасателей”, – говорится в сообщении.

Пассажиров в салоне не было.

В 01.59 спасатели локализовали пожар, а в 03.02 его потушили. Никто не пострадал.

“Причина возникновения пожара – короткое замыкание электропечи в кабине водителя”, – сообщили в ГСЧС.

ВИДЕОВидео: Харків ДСНС / YouTube



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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