 

Украина утилизирует более 560 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca – Минздрав

08.01.2022, 18:34, Новости дня
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Сообщается, что в 2021 году Украина безвозмездно получила более 3,6 млн доз вакцин против коронавируса в качестве гуманитарной помощи из других стран, а также свыше 7,4 млн доз в рамках глобального механизма COVAX.

“По состоянию на 5 января 2022 года 561 729 доз вакцины AstraZeneca (с истекшим сроком годности), полученной на безвозмездной основе в качестве гуманитарной помощи от других государств, собраны на региональных складах и будут переданы специализированной организации по ее утилизации”, – говорится в ответе. 

По состоянию на начало лета 2021 года в Украине утилизировали 742 дозы вакцин против коронавируса разных производителей  из-за повреждений или нарушения условий хранения.

В июне стало известно о возможном нарушении холодовой цепи хранения при транспортировке партии вакцины  Pfizer/BioNTech, закупленной за счет государственного бюджета. По результатам служебного расследования Минздрав отправил на утилизацию 34 тыс. доз вакцины.

Осенью Минздрав утилизировал около 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca, срок годности которой истек 31 октября.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хотя она не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины от коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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