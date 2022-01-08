В Киеве нашли мертвым иностранца. На его теле есть ножевые ранения – полиция
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Правоохранители получили сообщение о лежащем на улице с ножевыми ранениями мужчине.
“Правоохранители обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями груди. Предварительно установлено, что умерший – уроженец другого государства, 1969 года рождения”, – говорится в сообщении.
Для установления причин смерти тело погибшего направят на экспертизу.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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