 

В Киеве нашли мертвым иностранца. На его теле есть ножевые ранения – полиция

08.01.2022, 18:34, Новости дня
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Правоохранители получили сообщение о лежащем на улице с ножевыми ранениями мужчине.

“Правоохранители обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями груди. Предварительно установлено, что умерший – уроженец другого государства, 1969 года рождения”, – говорится в сообщении.

Для установления причин смерти тело погибшего направят на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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