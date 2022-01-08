В Киеве нашли мертвым иностранца. На его теле есть ножевые ранения – полиция

Правоохранители получили сообщение о лежащем на улице с ножевыми ранениями мужчине. “Правоохранители обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями груди. Предварительно установлено, что умерший – уроженец другого государства, 1969 года рождения”, – говорится в сообщении. Для установления причин смерти тело погибшего направят на экспертизу. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Елена КРАВЧЕНКО

журналист — Источник: интернет-издание “ГОРДОН”