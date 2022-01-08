В России ввели запрет на крещенские купания

Постановлением Роспотребнадзора от 8 января 2022 года на территории РФ вводится запрет на купание в водоёмах в зимний период. В ведомстве пояснили, что в связи с риском распространения нового штамма коронавируса и других инфекционных заболеваний, растёт нагрузка на медицинские учреждения. Это требует жёстких мер – ограничения групповых собраний, в частности, 19 января, когда празднуется Крещение Господне.

«Сегодня мы наблюдаем снижение заболеваемости коронавирусом, после новогодних каникул важно закрепить успех, а вполне вероятно и предотвратить возможность появления новой волны за счёт штамма «омикрон». Особую опасность представляют крещенские купания. Люди могут не только заразиться коронавирусом, но и другими заболеваниями», – пояснили в Роспотребнадзоре.

Граждан, замеченных в несанкционированном купании, оштрафуют на сумму 1000-5000 рублей. Им также запретят участвовать в крещенских водных процедурах на протяжении последующих трёх лет. Также среди возможных наказаний общественные работы.

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