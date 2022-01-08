 

Forbes оценил потери казахских миллиардеров из-за протестов

08.01.2022, 18:07, Новости дня
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Миллиардеры в Казахстане, в том числе члены семьи бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, потеряли значительную часть своего состояния во время падения акций на фоне протестов и массовых беспорядков по всей республике.

По данным Forbes, в общей сложности четыре казахстанских миллиардера, в том числе дочь и зять Назарбаева, «обеднели» на три млрд долларов по сравнению с 4 января из-за ситуации в стране, передает РИА «Новости».

Forbes отмечает, что крупнейший акционер и председатель совета директоров Kaspi.kz миллиардер Вячеслав Ким за последние несколько дней потерял 1,4 млрд долларов, состояние председателя правления банка Михаила Ломтадзе также уменьшилось на 1,4 млрд. Дочь Назарбаева Динара Кулибаева и ее супруг Тимур Кулибаев потеряли на фоне беспорядков около 200 млн долларов.

Ранее сообщалось, что сумма ущерба от беспорядков в Казахстане составила по меньшей мере 200 млн долларов.

Напомним, что спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько административных зданий, в том числе президентская резиденция, а также банки, магазины и кафе. На окраинах города мародерство продолжается.

Для стабилизации обстановки Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы». В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Их миссия заключается в охране государственных и других стратегических объектов. Однако в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ есть право применять оружие.



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