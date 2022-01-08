Медики рассказали о часто игнорирующихся признаках рака шейки матки

Доктора рассказали о симптомах рака шейки матки, которые женщинами часто игнорируются. Заболевание обычно проходит бессимптомно, потому важно проходить регулярные обследования шейки матки, чтобы проверить наличие раковых клеток.

Из данных NHS, практически все типы рака шейки матки вызываются инфекцией вируса папилломы человека (ВПЧ). Заболевание можно выявить на ранней стадии благодаря обследованиям рака шейки матки, которые покажут аномальные или раковые клетки. Такие клетки можно убрать до того, как они трансформируются в злокачественные.

Главными симптомами рака шейки матки считаются необычные вагинальные кровотечения, в том числе и после секса, менопаузы, между менструациями или при обильных менструациях. Также болезненность во время секса, в пояснице, в нижней части живота или между тазобедренными костями, изменение выделений из влагалища говорят о возможном наличии болезни. Многие из признаков связаны с менее серьезными причинами, но очень важно проходить обследование, чтобы предотвращать более тяжелые болезни.

Женщины с нерегулярными менструациями из-за синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) или эндометриоз, могут часто ощущать такую симптоматику, как необычные кровотечения и боль. Важно оценивать, становится ли симптомы более серьезными или кажется необычными в сравнении с тем, к чему жительница привыкла. Важно, чтобы пациентку проверял гинеколог, если симптомы видоизменяются, ухудшаются или жительница ощущает их ненормальными.

Источник: www.medikforum.ru