Граждане, передавшие государству свои криптовалютные накопления, получат 2% рублями

Правительство подписало постановление о выплате компенсации физическим лицам, добровольно сдавшим государству криптовалютные накопления. Новое решение позволит россиянам сохранить свои активы, вложенные в ныне запрещенные виртуальные монеты.

С понедельника каждый гражданин, передавший свои криптовалютные вклады в пользу государства, будет получать компенсацию в цифровых рублях. Но поскольку цифровой рубль все еще находится в стадии разработки, компенсация будет выдаваться в обычных рублях.

За вычетом затрат на транзакцию, обслуживание и расходы на содержание целевой структуры, размер компенсации составит 2% от суммы криптовалюты по среднему биржевому курсу. Выплачивать компенсацию планируется в течение полугода. В качестве бонуса сознательным гражданам будет предоставлено право на льготы при получении кредита в Сбере.

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