 

В Украине 9 января ожидается снег – синоптик

08.01.2022, 17:49, Новости дня
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“Кому снега и настоящей рождественской картинки? 9 января в западных, северных и центральных областях Украины будет идти снег и мокрый снег. В центре снег будет переходить в дождь. Возможны сильные осадки! Соответственно, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, возможен гололед. Днем в западных областях осадки будут прекращаться”, – написала она.

На юге и востоке Украины в воскресенье не ожидается “ничего существенного, максимум кое-где – незначительные осадки”.

“Температура воздуха в большинстве областей Украины ночью -2…-6 °C, завтра днем от -3 до +2 °C, в южной части +3…+8 °C”, – написала синоптик.

Она добавила, что в начале недели ожидаются существенные морозы, но осадков не будет.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/5273197032710232


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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