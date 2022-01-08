 

Значительный снег, гололедица. ГСЧС предупредила об ухудшении погоды в Украине

08.01.2022, 17:49, Новости дня
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“9 января в западных, северных, центральных и восточных областях на дорогах гололедица, ночью в Карпатах, в Ровенской, Житомирской областях, утром и днем – в Киевской области – значительный мокрый снег, налипание мокрого снега”, – говорится в сообщении.

Ожидается прирост снежного покрова 4–10 см. Ситуация будет соответствовать I уровню опасности (“желтому”).

“Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах”, – добавили в госслужбе.

Также 8–10 января на реках бассейна Припяти продолжится подъем уровней воды на 0,1–0,3 м над уровнями, которые были на 8.00 6 января.

“Местами возможен выход воды на пойму, на реке Горынь в створе поста Дубровица с последующим затоплением поймы (I уровень опасности, “желтый”)”, – проинформировали в ГСЧС.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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