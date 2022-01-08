 

В Казахстане у задержанных радикалов изъяли арсенал оружия

08.01.2022, 17:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

У радикалов, задержанных в Жамбылской области Казахстана, были обнаружены автоматы, снайперская винтовка, пистолеты и крупная сумма денег.

«Автоматы, снайперская винтовка, пистолеты изъяты у задержанных в Жамбылской области радикалов. У них найдена крупная сумма денег – в тенге, евро, долларах и кыргызских сомах. Экстремисты также снабжали участников беспорядков алкоголем и наркотиками», – говорится в сообщении «Sputnik Казахстан» в Telegram.

Указывается, что всего задержали 139 человек.

Накануне сообщалось, что во время спецоперации в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате задержаны свыше 100 участников террористических акций.

В пятницу стало известно, что в ходе спецоперации в городе Актобе на западе Казахстана семеро сотрудников полиции получили ранения, задержаны «несколько преступников». Кроме того, провокаторы, задержанные в казахстанском городе Шымкенте, рассказали, что за участие в беспорядках им платили, а также выдавали энергетические напитки, от которых они теряли над собой контроль.

Напомним, что спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько административных зданий, в том числе президентская резиденция, а также банки, магазины и кафе. На окраинах города мародерство продолжается.

Для стабилизации обстановки Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы». В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Их миссия заключается в охране государственных и других стратегических объектов. Однако в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ есть право применять оружие.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.10 / Российская компания подала заявку на клинические исследования назальной формы «Спутника V»

05.02 / У режиссера Сенцова родилась дочь

29.10 / Дело Злочевского. НАБУ и САП завершили спецрасследование о попытке подкупа

19.04 / Конституционный суд разрешил вернуть торговые палатки во дворы

13.10 / “Нет полной картины”. Глава ВОЗ предостерег от использования коллективного иммунитета для борьбы с COVID-19

26.06 / Ученые раскрыли последний секрет ядерного синтеза Солнца

08.08 / США ввели санкции против главы Гонконга и десяти чиновников за подрыв демократии

24.10 / “Важное направление”. Шмыгаль рассказал о планах украинского правительства повлиять на климат

29.05 / В результате ДТП в Днепропетровской области погибло четыре человека

08.03 / Захарова указала на необходимость регуляции действий интернет-гигантов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика