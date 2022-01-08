В Казахстане у задержанных радикалов изъяли арсенал оружия

У радикалов, задержанных в Жамбылской области Казахстана, были обнаружены автоматы, снайперская винтовка, пистолеты и крупная сумма денег.

«Автоматы, снайперская винтовка, пистолеты изъяты у задержанных в Жамбылской области радикалов. У них найдена крупная сумма денег – в тенге, евро, долларах и кыргызских сомах. Экстремисты также снабжали участников беспорядков алкоголем и наркотиками», – говорится в сообщении «Sputnik Казахстан» в Telegram.

Указывается, что всего задержали 139 человек.

Накануне сообщалось, что во время спецоперации в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате задержаны свыше 100 участников террористических акций.

В пятницу стало известно, что в ходе спецоперации в городе Актобе на западе Казахстана семеро сотрудников полиции получили ранения, задержаны «несколько преступников». Кроме того, провокаторы, задержанные в казахстанском городе Шымкенте, рассказали, что за участие в беспорядках им платили, а также выдавали энергетические напитки, от которых они теряли над собой контроль.

Напомним, что спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько административных зданий, в том числе президентская резиденция, а также банки, магазины и кафе. На окраинах города мародерство продолжается.

Для стабилизации обстановки Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы». В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Их миссия заключается в охране государственных и других стратегических объектов. Однако в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ есть право применять оружие.