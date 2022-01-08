Российский бегун начал этап кругосветного путешествия от «нулевого километра» в Москве

Уроженец Удмуртии Руслан Шакин, начавший три года назад кругосветное путешествие, вышел на старт заключительного «отечественного» этапа своего забега – субботу 41-летний атлет стартовал от «нулевого километра» в Москве в сторону острова Хоккайдо в Японии, откуда почти 3,5 года назад начал свой проект.

«Сегодня начинается заключительный этап – от «нулевого километра» в Москве до Японии. Планы по времени финиша не строю, так как все непредсказуемо. Пока из-за холодов этап по РФ считаю самым суровым. Мой забег – это продолжение дела Ивана Федоровича Крузенштерна, только по суше, и постановка мирового рекорда пробега вокруг света без машины сопровождения», – передает ТАСС слова Шакина.

Отмечается, что бегун на протяжении всего пути впереди себя везет детскую спортивную коляску, в которой под плотным чехлом находятся его вещи – палатка, одежда, спортивная экипировка. Весит она около 50 кг. Спереди находится баннер с информацией о кругосветном путешествии. Есть несколько сувениров от друзей и незнакомых ему людей, которых встречает на пути.

При этом очень много людей поддерживают солобегуна на дистанции. В субботу, добежав до Москвы, его встретили единомышленники – Вячеслав Белаш из Санкт-Петербурга и Никита Тарутин из Москвы. Они пробежали с ним от 10 до 15 километров. В воскресенье, восстановившись, путешественник побежит по направлению к городу Владимир, а затем по маршруту Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Можга – Ижевск – Пермь – Екатеринбург – Тюмень – Омск – Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск – Улан-Удэ – Чита – Биробиджан – Хабаровск – Владивосток – Вакканай (Япония) – мыс Соя (остров Хоккайдо, Япония).

Напомним, в Государственном Историческом музее с 22 октября 2021 года по 14 февраля 2022 года проходит выставка «Крузенштерн. Вокруг света», посвященная легендарному мореплавателю. Дирекция выставки отмечала, что личность Ивана Федоровича Крузенштерна поражает – он был военным, ученым, педагогом. Его исследования стали значительным шагом в решении важнейших географических и океанографических вопросов XIX века.