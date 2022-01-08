 

Баку заявил о новых обстрелах со стороны Армении

08.01.2022, 17:22, Новости дня
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Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций со стороны вооруженных сил Армении на Кельбаджарском направлении в Карабахе.

«8 января примерно в 13:50 (12:50 мск) подразделения вооруженных сил Армении со стороны населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечарского района с применением АГС и крупнокалиберного оружия обстреляли позиции азербайджанской армии на территории Кяльбаджарского района», – передает РИА «Новости» сообщение.

Минобороны Азербайджана также уточнило, что в результате принятых ответных мер противник был подавлен.

«Среди личного состава и техники нашей армии потерь нет. На данный момент обстановка в указанном направлении стабильная, оперативная обстановка контролируется подразделениями ВС Азербайджана», – добавили в ведомстве.

В начале января сержант пограничной службы Азербайджана открыл огонь по своим сослуживцам, в результате погибли три человека.

Напомним, 8 декабря военнослужащий Азербайджана погиб на границе с Арменией. В средине ноября в Баку заявляли о семи погибших в боях на границе с Арменией.



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