Баку заявил о новых обстрелах со стороны Армении
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций со стороны вооруженных сил Армении на Кельбаджарском направлении в Карабахе.
«8 января примерно в 13:50 (12:50 мск) подразделения вооруженных сил Армении со стороны населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечарского района с применением АГС и крупнокалиберного оружия обстреляли позиции азербайджанской армии на территории Кяльбаджарского района», – передает РИА «Новости» сообщение.
Минобороны Азербайджана также уточнило, что в результате принятых ответных мер противник был подавлен.
«Среди личного состава и техники нашей армии потерь нет. На данный момент обстановка в указанном направлении стабильная, оперативная обстановка контролируется подразделениями ВС Азербайджана», – добавили в ведомстве.
В начале января сержант пограничной службы Азербайджана открыл огонь по своим сослуживцам, в результате погибли три человека.
Напомним, 8 декабря военнослужащий Азербайджана погиб на границе с Арменией. В средине ноября в Баку заявляли о семи погибших в боях на границе с Арменией.
Смотреть комментарии → Комментариев нет