КХЛ отменила матчи ЦСКА

…из-за вспышки коронавируса в клубе.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) отменила матчи московского ЦСКА со СКА и «Сочи» из-за вспышки коронавируса в клубе, сообщается на официальном сайте лиги.

«По состоянию на 8 января 2022 года у 17 представителей хоккейного клуба ЦСКА ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат», — уточнили в КХЛ.

В сообщении лиги отмечается, что решение о возможности провести матчи в более поздний срок будет принято позднее.

Накануне армейцы провели матч с подольским «Витязем», в котором уступили в овертайме со счетом 3:4.

На данный момент ЦСКА находится на третьем месте в Западной конференции КХЛ (63 очка), уступая «Динамо-М» (63 очка) и СКА (66 очков).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

А лед не треснет?

Бизнесмен Роман Ротенберг назначил себя главным тренером питерского СКА. И почему не сразу сборной…

4 января Роман Ротенберг, сын бизнесмена Бориса Ротенберга и первый вице-президент Федерации хоккея России, стал главным тренером хоккейного СКА. Решение о назначении принято Советом Директоров клуба «в целях улучшения управления штабом и командой». До этого главным тренером был Валерий Брагин, который теперь стал старшим тренером.

—