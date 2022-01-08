 

КХЛ отменила матчи ЦСКА

08.01.2022, 17:08, Разное
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…из-за вспышки коронавируса в клубе.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) отменила матчи московского ЦСКА со СКА и «Сочи» из-за вспышки коронавируса в клубе, сообщается на официальном сайте лиги.

«По состоянию на 8 января 2022 года у 17 представителей хоккейного клуба ЦСКА ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат», — уточнили в КХЛ.

В сообщении лиги отмечается, что решение о возможности провести матчи в более поздний срок будет принято позднее.

Накануне армейцы провели матч с подольским «Витязем», в котором уступили в овертайме со счетом 3:4.

На данный момент ЦСКА находится на третьем месте в Западной конференции КХЛ (63 очка), уступая «Динамо-М» (63 очка) и СКА (66 очков).

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Источник: Новая газета



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