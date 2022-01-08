 

В центре Харькова горело студенческое общежитие, эвакуировали более 100 человек

08.01.2022, 17:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сообщение о пожаре поступило в ГСЧС в 21.11.

Спасатели прибыли на место и обнаружили, что в комнате на третьем этаже пятиэтажного общежития горят вещи. Площадь пожара составила около 4 м², но возникло сильное задымление, из-за которого необходимо было срочно эвакуировать студентов с верхних этажей общежития, отметили в ГСЧС.

Спасатели эвакуировали из здания 106 человек.

В 21.37 пожар был полностью ликвидирован.

“В ликвидации пожара было задействовано пять единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава ГСЧС. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших нет”, – говорится в сообщении.

Местное издание “Depo.Харьков” пишет со ссылкой на сообщения от жителей общежития, что к моменту возникновения пожара и задымления аварийные выходы были закрыты. Студенты начали самостоятельно проводить эвакуацию, а вахтеры “сидели и не сразу хотели звонить пожарным”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10 / Компания Subaru в сентябре увеличила продажи в РФ на 19%

09.09 / Бренд Volkswagen представил электрический минивэн ID. Buzz AD

04.08 / Власти Белоруссии насчитали «шесть попыток» цветных революций в республике

23.08 / На нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе произошел взрыв

30.09 / Honda запатентовала седан Civic 2022 модельного года

29.04 / Михалков привился от COVID из-за потери бдительности

23.07 / Кремль озвучил принцип предстоящего открытия границ

29.07 / В РФ подтвердили 5,5 тыс. новых случаев коронавируса

20.12 / Минобороны показало видео применения «Охотником» 500-килограммовой бомбы

30.04 / CBS – из-за пандемии миллионы американцев погрязли в долгах за лечение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика