В центре Харькова горело студенческое общежитие, эвакуировали более 100 человек

Сообщение о пожаре поступило в ГСЧС в 21.11.

Спасатели прибыли на место и обнаружили, что в комнате на третьем этаже пятиэтажного общежития горят вещи. Площадь пожара составила около 4 м², но возникло сильное задымление, из-за которого необходимо было срочно эвакуировать студентов с верхних этажей общежития, отметили в ГСЧС.

Спасатели эвакуировали из здания 106 человек.

В 21.37 пожар был полностью ликвидирован.

“В ликвидации пожара было задействовано пять единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава ГСЧС. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших нет”, – говорится в сообщении.

Местное издание “Depo.Харьков” пишет со ссылкой на сообщения от жителей общежития, что к моменту возникновения пожара и задымления аварийные выходы были закрыты. Студенты начали самостоятельно проводить эвакуацию, а вахтеры “сидели и не сразу хотели звонить пожарным”.

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