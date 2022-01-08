 

“Милфа”, “Это порода!” Шэрон Стоун позировала с широко разведенными ногами и показала пышную грудь

08.01.2022, 17:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Образ Стоун на фото дополнили шелковая блуза и желтые туфли.

В подписи актриса указала, что фото было сделано в 2020 году.

“Эти ноги”, – прокомментировала paulinaporizkov.

“Милфа, но это так красиво”, – написал leshamazurenko_mav.

“Это порода!” – отреагировала alicekmsh.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)

Контекст:

Стоун родилась 10 марта 1958 года. Она – обладательница премий “Золотой глобус” и “Эмми”, номинировалась на премию “Оскар”. Наиболее известные фильмы с ее участием – “Основной инстинкт”, “Кровь и песок”, “Ножницы”, “Дьяволицы”, “Глория”, “Игры богов”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09 / Вице-канцлер ФРГ заявил об «однозначном» отравлении Навального «Новичком»

29.10 / Каждый десятый москвич перешел на удаленку

21.11 / В России зафиксирован максимальный суточный прирост больных COVID-19 с начала пандемии

16.03 / За сутки от коронавируса вакцинировали почти 9 тыс. украинцев – Минздрав

02.03 / Порошенко сравнил вакцину от COVID-19 для Украины с фекалиями

22.03 / Российский рынок акций открылся снижением

09.12 / Минздрав Украины планирует создать мобильные бригады для вакцинации от COVID-19

09.07 / За полгода в Украине заблокировано 1,1 млн кибератак на государственные ресурсы – глава Госспецсвязи

21.04 / “Нет ни одного человека, на кого я могла бы опереться”. 38-летнюю Водонаеву госпитализировали с микроинсультом

01.04 / В Донбассе обвинили украинских военных в доставке новой артиллерии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика