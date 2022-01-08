“Милфа”, “Это порода!” Шэрон Стоун позировала с широко разведенными ногами и показала пышную грудь

Образ Стоун на фото дополнили шелковая блуза и желтые туфли.

В подписи актриса указала, что фото было сделано в 2020 году.

“Эти ноги”, – прокомментировала paulinaporizkov.

“Милфа, но это так красиво”, – написал leshamazurenko_mav.

“Это порода!” – отреагировала alicekmsh.

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Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)

Контекст:

Стоун родилась 10 марта 1958 года. Она – обладательница премий “Золотой глобус” и “Эмми”, номинировалась на премию “Оскар”. Наиболее известные фильмы с ее участием – “Основной инстинкт”, “Кровь и песок”, “Ножницы”, “Дьяволицы”, “Глория”, “Игры богов”.

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