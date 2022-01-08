Посольство Украины открыло под Тегераном Аллею памяти жертв авиакатастрофы МАУ

На аллее заранее высадили 176 деревьев в память обо всех жертвах авиакатастрофы, а в день открытия посол Украины и сотрудники посольства установили 11 памятных знаков с портретами погибших украинцев (девять членов экипажа и два пассажира).

Коллектив посольства принял участие в возложении цветов, зажжении свечей и почтении памяти жертв минутой молчания.

https://www.facebook.com/iranukraine/posts/1592103401154253

Посол Украины в Иране Сергей Бурдыляк рассказал “Укринформу”, что аллею из 176 деревьев шелковицы высадили возле Тегерана в районе Лавасан.

По его словам, идея такого мемориала была воплощена при поддержке членов семей иранских жертв крушения, с которыми украинские дипломаты поддерживают постоянный контакт, и компании, занимающейся озеленением Тегерана.

Заложить Аллею памяти именно в Лавасане предложили члены семей погибших в крушении иранцев, проживающие вблизи этого места. Весной здесь планируют высадить бархатцы и проложить специальные дорожки.

Позже на месте авиакатастрофы планируют установить памятный камень и создать мемориал в память жертв трагедии.

Контекст:

Самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран 20 февраля 2021 года объявил о завершении расследования катастрофы. Прокуратура Ирана обвиняет в причастности к крушению 10 человек, среди них есть высшие военные командиры Корпуса стражей исламской революции. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отчет Ирана предвзятым и пообещал продолжить добиваться наказания Ирана за это преступление. Замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин говорил, что Украина будет требовать от Ирана продолжения расследования.

Суд канадской провинции Онтарио 20 мая признал преднамеренным террористическим актом крушение самолета авиакомпании МАУ. Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что этот суд не имеет юрисдикции принимать решения по иску о возмещении убытков в результате авиакатастрофы, поскольку она произошла за пределами Канады.

16 декабря международная группа по координации помощи жертвам сбитого самолета МАУ потребовала, чтобы иранская сторона до 5 января 2022 года подтвердила свою готовность участвовать в переговорах по компенсации.

6 января 2022 года международная группа заявила, что Иран отказался от переговоров с ней. “Международная группа сосредоточится на дальнейших действиях для решения этого вопроса в соответствии с нормами международного права”, – заявили главы МИД Украины, Канады, Швеции и Великобритании.

7 января МИД Ирана объявил о готовности вести переговоры отдельно с каждой страной, граждане которой погибли в авиакатастрофе.

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