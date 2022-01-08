Поклонницам элегантного минимализма: 10 простых дизайнов ногтей, которые будут в тренде в 2022 году

Как Новый год встретишь, так его и проведешь. И дело касается не только настроения и планов, но и внешнего вида. Такие детали, как маникюр, являются завершающим штрихом любого образа, поэтому за модными веяниями в этом направлении тоже надо следить. Вот какие тенденции ждут нас в 2022 году.

Блестки

Блестки всегда создавали праздничное настроение, поэтому отказываться от них сразу после завершения зимних праздников не стоит. Чтобы праздничное настроение сохранялось и красота продолжала радовать глаз, украсьте блестками несколько пальцев – в меру, но стильно и по-прежнему празднично.

Все оттенки розового

С приближением весны хочется более мягких, ярких оттенков. Примерно с начала марта можно смело расчехлять весеннюю палитру, прикупить несколько новых оттенков и полностью погрузиться в ощущение первых нежных солнечных лучей. Предпочтение отдавайте пудровым оттенкам, которые подходят к любому цвету кожи.

Нюд

Не сдает своих позиций и всегда будет необходимым минимумом, базой и основой. Чтобы немного оживить нейтральный цвет, добавьте геометрии комплиментарным цветом. Посмотрите, как стильно смотрится на ногтях белый цвет.

Здравствуй, лето

Летом душа просит ярких цветов. Смело сочетайте любимые цвета радуги, но соблюдайте последовательность цветовой схемы. Тогда ваш маникюр будет притягивать взгляды и станет предметом зависти подружек.

Геометрия в летнем маникюре также приветствуется. Отдайте предпочтение мягким линиям, волнам и завиткам.

Осенний маникюр

С приближением осени мы традиционно переходим на более темные, глубокие земельные тона. Это коричневые, красные, зеленые цвета, от светлых пудровых до темных оттенков.

В этом сезоне продолжается тенденция на тигриный принт, поэтому смело используйте его для создания актуального маникюра.

Тренд на золото

Он будет всегда. Полное покрытие обычно выглядит довольно вульгарно, но несколько капель или полосок на простом, нейтральном фоне станет изюминкой вашего образа.

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Минимализм

Если вы часто устаете от яркого, сложного дизайна маникюра, давайте себе отдых, используя всего лишь несколько мелких стразов. Это покажет окружающим вашу регулярную заботу о руках, будет притягивать взгляд окружающих, но вас раздражать не будет.

Не упускайте из виду и простую геометрию. Несколько темных полосок смотрятся ненавязчиво и оригинально. Отлично подойдет как для отдыха с подругами, так и для работы в офисе. Четко, графично, незаметно и стильно.