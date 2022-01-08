В Курганской области мужчина открыл огонь по полицейской машине

В результате сотрудник полиции и нападавший скончались.

Следственний комитет по Курганской области возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего жителя поселка Мишкино по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК). Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области.

Инцидент произошел в ночь на 8 января: гражданин выстрелил из нарезного ружья по полицейскому автомобилю УАЗ, который находился около отдела полиции. Мотивы нападавшего не сообщаются.

«В результате чего один сотрудник полиции погиб на месте, еще один получил ранения. При пресечении противоправных действий нападавшего и его задержании он получил телесное повреждение, от которого скончался», — говорится в сообщении.

В связи с произошедшим прокуратура области начала проверку соблюдения требований федерального законодательства об оружии.

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