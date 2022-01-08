 

Советники трех лидеров “Нормандской четверки” встретятся в Киеве – Ермак

08.01.2022, 16:20, Новости дня
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По словам Ермака, они договорились “продолжать координацию действий в контексте текущей ситуации”.

“Уже на следующей неделе мои коллеги из Франции и ФРГ, политические советники лидеров стран – участниц нормандского формата приедут в Киев. У нас теплее”, – написал Ермак и добавил смайлик.

Он добавил, что после этого поговорил с помощником госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид. Они обсудили актуальную ситуацию около украинских границ и аспекты безопасности.

Ермак отметил, что рабочие переговоры совмещал с “коротким отдыхом”, поставил геотег “Буковель” и добавил фотографии заснеженных Карпат.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4609043945816118&id=100001316744918

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, сообщили в МИД Украины.

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

15 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате.

4 января Ермак провел телефонный разговор с Плетнером и Бонном перед их визитом в Москву и переговорами с замглавы Администрации президента России Дмитрием Козаком.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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