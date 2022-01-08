Авиакатастрофа МАУ. Названы имена вероятных исполнителей преступления

“Из разных источников нам известны вероятные исполнители преступления. Следует проверить причастность к преступлению каждого из этих лиц. В случае отказа Ирана признать свою ответственность и выплатить компенсации, Украина может обратиться в международные органы. В частности, подать иск против Ирана в Международный суд ООН”, – написал он.

З різних джерел нам відомі ймовірні виконавці злочину. Треба перевірити причетність до злочину кожної з цих осіб.

У разі відмови * визнати свою відповідальність та сплатити компенсації, * може звернутись до міжнародних органів. Зокрема, подати позов проти * до @CIJ_ICJ .

— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) January 8, 2022

Также в колонке для “Радіо Свобода” он назвал имена военнослужащих нижних звеньев Корпуса стражей Исламской революции, о которых идет речь:

капитан Мехди Хосрави (Mehdi Khosravi, командир ТОР М-1);

первый лейтенант Мейсам Хейроллахи (Meysam Kheirollahi, оператор);

третий лейтенант Саед Ахмад Мири (Seyed Ahmad Miri, оператор);

первый лейтенант Магамад Маджид Эслама Дооста (Mohammad Majid Eslam Doost);

капитан Саджад Мохаммади (Sajjad Mohammadi);

майор Хамед Мабхута (Hamed Mabhout);

второй бригадный генерал Ибрагим Сафаи Киа (Ibrahim Safaei Kia);

бригадный генерал Али Акбар Сейдуна (Ali Akbar Seydoun);

военный Иранской Армии полковник Мостафа Фарати (Mostafa Faratі).

По словам эксзамгенпрокурора, этим людям инкриминируется служебная халатность, неосторожность и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Контекст:

Самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран 20 февраля 2021 года объявил о завершении расследования катастрофы. Прокуратура Ирана обвиняет в причастности к крушению 10 человек, среди них есть высшие военные командиры Корпуса стражей исламской революции. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отчет Ирана предвзятым и пообещал продолжить добиваться наказания Ирана за это преступление. Замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин говорил, что Украина будет требовать от Ирана продолжения расследования.

Суд канадской провинции Онтарио 20 мая признал преднамеренным террористическим актом крушение самолета авиакомпании МАУ. Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что этот суд не имеет юрисдикции принимать решения по иску о возмещении убытков в результате авиакатастрофы, поскольку она произошла за пределами Канады.

16 декабря международная группа по координации помощи жертвам сбитого самолета МАУ потребовала, чтобы иранская сторона до 5 января 2022 года подтвердила свою готовность участвовать в переговорах по компенсации.

6 января 2022 года международная группа заявила, что Иран отказался от переговоров с ней. “Международная группа сосредоточится на дальнейших действиях для решения этого вопроса в соответствии с нормами международного права”, – заявили главы МИД Украины, Канады, Швеции и Великобритании.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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