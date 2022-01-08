 

На Украинской границе отказались впустить в страну российского актера

08.01.2022, 15:54, Новости дня
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Сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пустили в страну российского актера театра и кино за посещение Крыма, сообщили в пресс-центре погранслужбы, не указав имени актера.

«34-летний житель РФ прибыл вчера в Борисполь авиарейсом из Стамбула. Во время проведения необходимых мер контроля пограничники контрольно-пропускного пункта «Киев» установили, что россиянин, являющийся актером театра и кино, нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма. Там он участвовал в съемках российского сериала», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. 

В пресс-службе отметили, что житель РФ во время беседы с пограничниками отрицал свое пребывание в Крыму, а также отметил, что направлялся на Украину для участия в съемках. По данным источников «Украинской правды», речь идет о российском актере Вячеславе Чепурченко, который участвовал в съемках сериала «Гурзуф» в Крыму. Актеру запретили въезд на Украину на ближайшие три года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении пообещал жителям страны, что в 2022 году военные ВСУ смогут сфотографироваться в Крыму и Донбассе.

Напомним, 21 декабря минувшего года президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ выразил мнение, что Соединенные Штаты могут подтолкнуть власти Украины к нападению на Крым. 7 декабря Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили «восстановление суверенитета» Украины над Крымом. В декабре и ноябре 2021 года артиллеристы ВСУ провели несколько учений вблизи границы с Крымом.



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