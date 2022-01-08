 

В РПЦ выступили против возвращения смертной казни

08.01.2022, 15:54, Новости дня
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В РФ восстановление смертной казни не нужно, поскольку не приведет к положительным изменениям в обществе и не сократит число преступлений, сообщил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)

«Нам не надо возвращаться к тому, что было в прошлом, и возобновлять институт смертной казни, поскольку этот институт не приведет ни к уменьшению числа преступлений, ни к каким-то позитивным изменениям и сдвигам в общественном сознании. Тот человек, который идет на тяжкое преступление – совершение террористического акта или еще какие-либо преступления, за которые можно было бы карать смертью, – такой человек, как правило, не боится смерти, как это имеет место в случае террористов-смертников. Даже если он боится смерти, все равно наличие в уголовном кодексе смертной казни не остановит его от преступления», – передает РИА «Новости» слова митрополита Илариона в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

По его словам, никогда нельзя исключать возможности судебной ошибки, так как смертная казнь необратима. «Мы не должны забывать о тех чудовищных преступлениях, которые в нашем отечестве были совершены в 1920-30-е годы, когда людей приговаривали к смертной казни по приговору тройки, когда глава государства Иосиф Сталин подписывал расстрельные списки… Наша печальная история с массовыми казнями, а потом реабилитациями, должна, мне кажется, нас научить, что мы должны не повторять этих ошибок», – подчеркнул глава ОВЦС.

Ранее сообщалось, что РФ придерживается четкой позиции по мораторию на смертную казнь, не видит поводов ее пересматривать.

Напомним, что  председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл» не исключил, что в будущем РФ может вернуться к применению смертной казни.



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