 

«Спутник V» включили в список вакцин Минздрава Израиля для въезда с серологическим тестом

08.01.2022, 15:53, Новости дня
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Иностранные туристы, привитые одобренными ВОЗ препаратами, либо вакцинированные «Спутником V» при условии положительного серологического теста после прилета, а также переболевшие COVID-19 и имеющие сертификат, смогут въезжать в Израиль с 9 января.

Так, в Израиле «признаются вакцинированными те, кто был привит вакциной, признанной ВОЗ. Израиль признает также вакцину «Спутник» при условии получения положительного результата серологического анализа, сданного в Израиле», передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минздрава Израиля.

«Суть признания Израилем выздоровления за границей или вакцинации, проведенной за границей, заключается в предоставлении возможности пребывать в сокращенном карантине после въезда в Израиль и получить зеленый пропуск [после карантина]», – добавили в ведомстве.

Отмечается также, что для въезда в еврейское государство «вакцинация должна соответствовать правилам, установленным в Израиле». В частности, иностранцы «должны получить две дозы вакцины, и ко дню их въезда в Израиль должно пройти не менее 14 дней с даты получения второй дозы, но не более 180 дней в день их выезда из Израиля», либо они «были вакцинированы бустерной дозой вакцины, и ко дню их въезда в Израиль прошло 14 или более дней» с даты бустера.

Переболевшие должны иметь «сертификат о выздоровлении, поддающийся электронной проверке Министерством здравоохранения Израиля на основании положительного результата молекулярного анализа, например, ПЦР», и будут допускаться при выполнении ряда условий по срокам и вакцинации, резюмировали в ведомстве.

Напомним, 3 января сообщалось, что Израиль с 9 января планирует открыть границы для привитых или переболевших коронавирусом туристов. Для вакцинированных «Спутником V» въезд пока закрыт, поскольку Минздрав ожидает официальных данных по эффективности против «омикрон»-штамма.



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